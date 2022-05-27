البرلمان الكويتي يقر قانونا جديدا لـ«إقامة الوافدين»: 5 سنوات حد أقصى

أقرت لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي، اليوم، مشروع قانون في شأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين.

10 سنوات حدا أقصى لملاك العقارات ومجلس الوزراء يقرر مجالات الاستثمار

ونصت مسودة المشروع كذلك على أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، كمـا يجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء الكويتي بتحديـد مجـال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها، وذلك حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية.

ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به، فإذا انقضت مـدة الإقامة أو رفض طلـب تجـديـدهـا وجـب عـلـى الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.

وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للوافد المقيم البقـاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر، ما لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

يجوز لوزير الداخلية إبعاد أي وافد ولو كان حاصلا على تراخيص

ونص مشروع القانون، في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قـراراً بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وإذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، وإذا رأى وزير الداخلية الكويتي أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة.