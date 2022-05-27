صاحب كافية يدشن مجسما لـ«برج إيفل» بالزقازيق: «خيمة باريس بقعدة بدوي»

روى محمد صفوت صاحب كافية «خيمة باريس» تفاصيل تدشينه مجسم برج إيفل تماشيا مع اسم الكافية وليكون جاذبا للزبائن.

تدشين مجسم برج إيفل في الزقازيق

وقال صفوت في تصريح لـ«الوطن» أنه كان يعمل بالمملكة العربية السعودية وأعجبته المجالس العربية والبدوية، وعندما عاد إلى مصر أسس وشريكه محمود صفوت مشروع الكافية وأطلق عليه اسم «خيمة باريس» ثم بدأ في تدشين مجسم برج إيفل منذ نحو 6 أشهر بتكلفة بلغت 70 ألف جنيه. لافتا إلى أن فكرة البرج كانت لديه منذ عام 2013 وعندما تهيأت الأمور بدأ بتنفيذ الفكرة.

طول البرج يبلغ نحو 9 أمتار

وأوضح أنه قام بتصميم مجسم يضاهي برج إيفل وأعطى التصميم لأحد العاملين في مجال الحدادة وبدأ في صناعته واستغرق ذلك نحو 20 يوما، وبعد الانتهاء بطول يبلغ نحو 9 أمتار تم وضعه بمدخل الكافية. مشيرا إلى أن الفكرة حظيت بإعجاب الزبائن كنوع مختلف من الديكورات خاصة أن البرج يعد من المعالم السياحية الجاذبة لجميع الأشخاص في باريس.