مابيعرفش يعوم.. قفزت في النيل هربا من زوجها فقفز وراءها وأنقذتهما الشرطة

لاحظت الخدمات الأمنية المعينة بكوبري الملك الصالح دائرة قسم شرطة مصر القديمة، قيام سيدة بالقفز من أعلى الكوبري، وقيام زوجها بالقفز خلفها في محاولة لإنقاذها، كما قام شخص تصادف تواجده بالقفز خلفهما في محاولة منه لإنقاذهما.

على الفور تم إخطار قوات الإنقاذ بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، وتمكنوا من انتشالهم وإنقاذهم جميعًا.

وتبين أن الواقعة تخلص في حدوث خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها «مقيمين بمصر القديمة»، على أثر ذلك حاولت والدة الزوجة إثناءها والتوسط فيما بينهما، فقامت الأولى بمغافلتهما والقفز من أعلى الكوبري محاولة الانتحار.

وقدم أهل الفتاة الشكر لأجهزة الأمن لجهودهم في إنقاذ الجميع.