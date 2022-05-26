تامر فرج يروج لمسرحية «الحفيد» قبل ساعات من عرضها: منتظرينكم الليلة

روج الفنان تامر فرج لمسرحية «الحفيد» التي يستعد صناعها لتقديمها الليلة الساعة التاسعة مساءً على المسرح القومي، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

تامر فرج يشوق جمهوره لمسرحية الحفيد

حيث نشر الفنان تامر فرج صورة تجمعه بالفنانة لوسي من كواليس المسرحية عبر «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «زينب و حسين المحلاوي، منتظرينكم الليلة الخميس 26 الساعة 9 بالظبط على المسرح القومي».

مواعيد عرض مسرحية الحفيد

واستمر فريق عمل المسرحية في الاستعداد لها والانتهاء من البروفات الخاصة بعرض اليوم، كما تم طرح 3 فئات للتذاكر وهي: «55 جنيها، 75 جنيها، 105 جنيهات».

تعرض مسرحية «الحفيد» يوميًا طوال أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء، الموافق يوم إجازة المسرح القومي، وهي مبنية على رواية للكاتب الكبير عبد الحميد جودة السحار، والتي تتناول الحياة الأسرية ومشاكلها بشكل خفيف كوميدي، وتم تقديمها من قبل من خلال فيلم «الحفيد» بطولة عبد المنعم مدبولي.

أبطال مسرحية «الحفيد»

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم لوسي، وتامر فرج، وعابد عناني، وعادل عفر، وشيريهان الشاذلي، ومحمد مبروك، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ونشوى علي عبد الرحيم، ومحمود عبد الرازق، وندا عفيفي، وعبد الباري سعد، وعدد آخر من الفنانين، وهي ديكور حمدي عطية، وملابس مروة عودة، وإضاءة حازم أحمد، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، ومن إعداد وإخراج يوسف المنصور.

لوسي: أظهر بـ5 إطلالات مختلفة في عرض الحفيد

وكانت الفنانة «لوسي» أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العرض المسرحي، مشيرة إلى أنها سوف تظهر خلال العرض بـ5 إطلالات مختلفة، وأن تلك التحضيرات استمرت لشهور طويلة، وذلك خلال تصريح سابق لـ«الوطن».