أخبار كورنا في القليوبية.. 87898 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بمراكز التطعيم الـ11 بالمحافظة بلغ 87898 مواطنًا، فيما تلقى الجرعة الثانية 32926 مواطنًا في مختلف المراكز.

بيان بأعداد الحاصلين علي لقاح كورونا بالقليوبية

وكشف بيان صادر من مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن 15403 مواطنًا حصلوا على الجرعة الأولى، و7659 على الجرعة الثانية بمستشفي كفر شكر المركزي، و13559 حصلوا على الجرعة الأولى و6513 للجرعة الثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و13583 حصلوا على الجرعة الأولى، و6398 على الجرعة الثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة، وفي مستشفي رمد بنها 12769 حصلوا على الجرعة الأولى، و2555 على الجرعة الثانية، ووحدة الأحراز بشبين القناطر 8570 حصلوا على الجرعة الأولي، و2253 على الجرعة الثانية.

وفي وحدة سندبيس بالقناطر الخيرية حصل 6601 مواطنًا على الجرعة الأولى و2335 على الجرعة الثانية، وفي وحدة مشتهر بطوخ حصل 7399 مواطنًا على الجرعة الأولى، و2698 على الجرعة الثانية، والحي الثاني بالعبور 6140 للجرعة الأولى و1568 على الجرعة الثانية، وبنك الدم باسنيت مركز كفرشكر 3644 للجرعة الأولى و947 للجرعة الثانية، والمركز الطبي العام بالقناطر 110 للجرعة الأولى، وفي مستشفي شبين القناطر المركزي تلقى 120 للجرعة الأولى فقط.

زيادة مراكز تطعيم لقاح كورونا إلي 11 مركزا بالقليوبية

في سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا إلى 11 مركزا بدلا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة، بعد تجهيز مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبي العام بالقناطر الخيرية ومركز بمستشفى شبين القناطر المركزي، تسهيلا على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.

خريطة مراكز تطعيم لقاح كورونا بالقليوبية

وأشارت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها إلى أن مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالمحافظة تشمل مستشفى كفر شكر المركزي، ومركز طب الأسرة بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا وبنك الدم الإقليمي بأسنيت، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، إضافة إلى مركز طبي الحي الثاني بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.