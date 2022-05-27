إعفاء حالتين من تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين.. اعرفهما

على مدار الأيام القليلة الماضية، اهتم المواطنون بتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، بعد أن أتاحت وزارة التموين تسجيل الرقم عبر المنصة بدلًا من الذهاب من مكتب التموين لفترة محدودة، حتى لا تتوقف البطاقة التموينية عن الصرف، إذ أنه في حالة تواجد بطاقة غير مسجل عليها رقم هاتف باسم صاحب البطاقة، يتم إيقاف البطاقة على الفور.

وهناك عدد من الفئات معفاة من تسجيل الرقم ومتاح لها عدم تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، ويتساءل العديد من المواطنين عن تلك الفئات، وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الفئات المعفاة من تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، وفق ما أعلنته وزارة التموين، والتي جاءت كالتالي:

الفئات المعفاة من تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أن هناك فئات معفاة من تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، ولكن هناك شرط يجب تنفيذه حتى يتم إعفاء بطاقة التموين من التسجيل، وجاءت الفئات كالتالي:

1- كبار السن غير القادرين على الحركة ولا يمتلكون رقم هاتف محمول مسجل باسمهم، ولكن يشترط أن يقدم ذويهم ما يثبت صحة ذلك من مستندات وتقارير طبية في مكتب التموين التابعة له البطاقة.

2- بطاقات تموين أسر المسجونين، ولكن يجب على ذويهم توضيح ذلك الأمر في مكتب التموين التابعة له البطاقة، وتقديم ما يثبت صحة ذلك من مستندات.

خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

- يقوم الراغب في تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر بالدخول على الموقع من هنا.

- ثم يقوم الراغب في تسجيل رقم الهاتف بإدخال رقم البطاقة التموينية.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة، على أن يكون الخط مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات.

- ثم يتم الضغط على تسجيل، لتظهر رسالة تفيد بقبول الهاتف وتسجيل الرقم.

- وبعد ذلك يتم استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تفيد بمراجعة بيانات الرقم حتى يتم تحديد موقف قبوله أو رفضه.