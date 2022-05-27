أسرة «شاهندة» تتهم طبيبًا بالتسبب في وفاتها.. والمستشفى: وصلت مصابة بتوقف القلب

قررت جهات التحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة التحفظ على جثمان فتاة في عمر 15 عاما، توفيت منذ ساعات، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية عن الوفاة.

التحفظ على الجثمان

وتحفظت جهات التحقيق على الجثمان في مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي بعد وفاتها بتوقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية.

أسرة الطفلة: الدكتور حقنها بحقنة غلط

ووجهت أسرة الطفلة الاتهام إلى أحد الأطباء في مركز ومدينة فايد، لإجراؤه جراحة الزائدة للطفلة، وتسببت في دخولها العناية المركزة نتيجة حقنة بالخطأ.

وقالت أسرة الطفلة شاهندة خالد الطيب، إنها تعرضت لتعب شديد بعد انتهاء العملية، وفور الرجوع للطبيب تم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي وحجزها داخل العناية المركزة.

مصادر طبية: الطفلة وصلت بتوقف في القلب

وقالت مصادر طبية بالمجمع الطبي، إن الطفلة وصلت مصابة بتوقف في عضلة القلب، وتم إدخالها العناية وعمل إنعاش قلبي رئوي لها.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحالة الصحية للطفلة منذ دخولها كانت غير مستقرة، مشيرة إلى أنها تعرضت لأزمة صحية خلال الساعات الماضية وتوقف بسببها عضلة القلب وتوفيت وتم التحفظ على جثمانها تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر والد الطفلة محضر في قسم شرطة فايد الإسماعيلية فور نقلها إلى المستشفى فيما حرر مذكرة أمس بنقطة شرطة مجمع الإسماعيلية الطبي.