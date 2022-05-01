وفاة طفلة وتفح فدان قمح في 3 حرائق متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، 3 حرائق في مراكز سوهاج، وجهينة، ودار السلام، أسفر عن وفاة طفلة، وتفح فدان قمح، وتحرر محضر بالواقعة.

نشوب حريق في حوش بمركز سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في حوش بدائرة قسم أول سوهاج، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين نشوب حريق في حوش ملك المدعو «أحمد.م.م» 54 عامًا مزارع، ويقيم بدائرة القسم.

ودفعت الحماية المدنية في سوهاج بسيارتي إطفاء، وتمكنتا من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ونفى الشبهة الجنائية.

حريق فدان قمح في جهينة

كما نشب حريق في أرضٍ زراعية بدائرة مركز جهينة في محافظة سوهاج، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين نشوب حريق في قطعة أرض زراعية مزروعة بالقمح، ملك المدعو «بكر.م.أ» 67 عاما، مزارع و4 آخرين ويقيمون بناحية دائرة المركز.

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى حدوث شرز من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلى الأرض الزراعية، ونفوا الشبهة الجنائية.

نشوب حريق في دار السلام ووفاة طفلة

ونشب حريق في منزل بدائرة مركز دار السلام، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين نشوب حريق في منزل ملك المدعو «جلال.ع» 56 عاما، عامل، ويقيم بدائرة المركز، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وسيطرت على الحريق.

وفاة طفلة 6 سنوات بالحريق

وأسفر الحادث عن وفاة حفيدة مالك المنزل، الطفلة «هنا.ف.ج» 6 سنوات، وتقيم بالناحية ذاتها، نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال جد الطفلة، أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي من التوصيلات العشوائية، ونفى الشبهة الجنائية.