حادث الريف الأوروبي.. مقتل خفير وأسرته في ظروف غامضة والفاعل مجهول

5 جثامين داخل أسوار مزرعة في الريف الأوروبي بالشيخ زايد، لخفير يُدعى عادل أبو زيد، عمره 54 عامًا، وابنتيه «منار» تبلغ من العمر 18 عامًا، و«هناء» 24 عامًا، وطفليها «مروان» 5 سنوات، و«شهد» 6 سنوات، حادث أثار حالة من الحزن الشديد بين أقارب وجيران الضحايا في قرية برقاش بالجيزة.

البحث الجنائي يفحص مسرح حادث الريف الأوروبي

ويواصل فريق البحث الجنائي، بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أعمال الفحص لمسرح حادث الريف الأوروبي على مدار الساعات الماضية التي أعقبت اكتشاف المذبحة التي راح ضحيتها خفير وابنتاه واثنان من أحفاده، قُتلوا ذبحًا بالسكين داخل المزرعة مساء أمس، في مشهد مؤلم أصاب جميع أقارب الضحايا وجيرانهم بحالة من الحزن الشديد.

مكتشف حادث الريف الأوروبي

واكتشف نجل الضحية الأولى حادث الريف الأوروبي أثناء زيارته للاطمئنان على والده وأشقائه بعد أن وجد هواتفهم مغلقة، إذ فوجئ الشاب العشريني بالعثور على جثامين والده وباقي أفراد أسرته في مشهد مروع، وكان اثنان من الضحايا خارج أسوار المزرعة، بينما عُثر على 3 من الضحايا داخل أسوارها بينهم طفلان.

تشريح جثامين ضحايا حادث الريف الأوروبي

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين ضحايا حادث الريف الأوروبي، لبيان أسباب وفاتهم، وموافاة النيابة العامة بتقرير الصفة التشريحية، كما استدعت النيابة العامة مكتشف حادث الريف الأوروبي لسماع أقواله في الحادث، بعد أن قال في محضر الشرطة إنه كان يعمل على «توك توك» في قرية برقاش، وعندما اتصل بوالده مرات كثيرة ولم يتلقَّ إجابة، فأسرع إلى المزرعة التي يتولى والده حراستها، فوجد الأسرة مذبوحة.