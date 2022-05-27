«التضامن»: فرق التدخل السريع تعاملت مع 365 بلاغا خلال أبريل

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا عن جهود فرق التدخل السريع في التعامل مع حالات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على مستوى الجمهورية، خلال شهر أبريل الماضي، حيث تعاملت فرق التدخل السريع مع 365 بلاغًا بشأن أطفال وكبار وأسر بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغت نسبة الإنجاز 100%.

القباج توجه بضرورة تيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين وبحث كل البلاغات

ووجَّهت القباج بضرورة تيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين وبحث كل البلاغات والتحرك فور تلقيها، مشيرة إلى استمرار التنسيق الدائم مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جانبه، أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع المركزي، أن الفريق المحلي بالقاهرة تصدر المرتبة الأولى في عدد البلاغات بإجمالي 65 بلاغًا يليه فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الغربية بـ 43 بلاغًا ثم فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة بنى سويف بـ 39 بلاغًا.

أبرز حالات التدخل السريع بالقاهرة

ومن أبرز الحالات التي تعامل معها فريق التدخل السريع بمحافظة القاهرة كانت لكبار بلا مأوى في العقدين السادس والسابع من العمر، منهم من يعانون من أمراض نفسية وضلوا الوصول لأسرهم، أو من يعانون من أمراض مزمنة وتخلى عنهم ذووهم لعدم قدرتهم على خدمتهم.

ونجح الفريق إما في التواصل مع الأسر، أو في اصطحاب بعضهم لمؤسسات كبار بلا مأوى، أو لمؤسسات مسنين، حيث تتخذ الوزارة كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والكشف الطبى العام قبل الحاق المسنين بدور الرعاية.

ويلي محافظة القاهرة محافظتي الغربية والإسكندرية في كثافة البلاغات عن وجود صغار وكبار بلا مأوى يحتاجون للدعم الفوري، وقد ورد في التقرير أن الفريق في محافظة الغربية تعامل مع 43 حالة، حيث تم إيداع عدد 15 حالة من مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية في المحافظة، وتم تسليم عدد 12 حالة إلى أسرهم بالتنسيق مع أقسام الشرطة.

وفي محافظة الإسكندرية، فقد تعامل الفريق مع 31 بلاغا وأبرزهم لرجل مسن في العقد السابع من العمر يفترش الرصيف أمام كوبري المشاة بحي محرم بك، وقد ورد به بلاغ من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ونجح الفريق في إقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لاستقباله بدار الهدايا للرعاية الاجتماعية.

وفي محافظة القليوبية، تعامل الفريق مع 9 بلاغات أبرزهم شخص خمسيني بلا مأوى تعرض لحادث سيارة نتج عنه بعض الإصابات الخطيرة التي أعجزته عن العمل وترك منزله وأنفق كل ما لديه على العلاج وقام الفريق بإقناعه لاستقباله بأحد المستشفيات ليتلقى أوجه الرعاية اللازمة.

10 بلاغات لحماية خمسة أطفال طردهم أبوهم

وفى محافظة المنوفية تعامل الفريق مع 10 بلاغات لحماية خمسة أطفال تخلى عنهم أبوهم قام بطردهم في الشارع دون رعاية ومأوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجار استخراج شهادات رقم قومي لهم وقيدهم بإحدى المدارس.

كما استطاع فريق البحيرة، التعامل مع 23 بلاغا ومنها التعامل مع ثلاث حالات لأشخاص بلا مأوى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لهم يفترشون الأرصفة وتبين أنهم لديهم بعض الاضطرابات النفسية فتم دراسة حالاتهم وتحرير محضر شرطة والتواصل مع ذويهم وتسليمهم مع التعهد بحسن رعايتهم.

وتعامل الفريق في محافظة بورسعيد مع 5 بلاغات منها حالة لطفل بلا مأوى من ذوي الإعاقة يبلغ من العمر 13 عامًا يفترش إحدى حدائق المدينة، حيث تم استقبال الطفل بمؤسسة زهور الحياة بالإسكندرية لرعاية ذوي الإعاقة، بالإضافة الى إقناع 4 أشخاص بلا مأوى بدار حياة كريمة للرعاية.

وفي محافظة الدقهلية، تعامل الفريق مع 22 بلاغًا تمكن الفريق من حماية 13 شخصًا بلا مأوى وتوعيتهم بمخاطر الشارع بالتنسيق مع أقسام الشرطة وتحرير محاضر وتسليمهم لذويهم مع التعهد بحسن رعايتهم، أيضاً تم استقبال 6 حالات لمواطنين بلا مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

أما محافظة دمياط، فقد تعامل الفريق مع 17 بلاغًا كان على رأسها بلاغ عن شاب بلا مأوى يفترش الرصيف أمام إحدى العمارات السكنية في حالة مرضية يرثى لها وعلى الفور تم التنسيق مع أحد المستشفيات للتوقيع الكشف الطبي علىه وفي انتظار تحسن حالته الصحية تمهيداً لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفى الفيوم، تعامل الفريق مع 12 بلاغًا، حيث تمكن الفريق من حماية الاشخاص بلا مأوي.

وذكر التقرير أن الفريق فى محافظة بنى سويف استقبل 18 شخصًا بلا مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع أقسام الشرطة المختلفة وتوجيه بعض الأشخاص منهم للوحدات الاجتماعية المختلفة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتاحة.

وفى المنيا تعامل الفريق مع 7 بلاغات منها حالة شخص بلا مأوى أربعيني تعرض لصدمة نفسية وترك منزله وظل بالشارع دون مأوى وقام الفريق بإقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافق وتم نقله لدار رعاية الكبار ببني سويف.

أما في محافظة سوهاج، تعامل الفريق مع 6 بلاغات منها حالة لشاب ثلاثيني بلا مأوى يعاني من اضطراب نفسى وقد تم اصطحابه لمستشفى الصحة النفسية بسوهاج حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وتم التواصل الى أسرة الشاب وحضر شقيقه وتم تسليمه له.

وفى محافظة أسوان، تعامل الفريق مع 9 بلاغات منها حالة لمسن ثمانيني لديه التهابات بالعين ويقيم بجوار محطة القطار منذ عدة سنوات ولديه أقارب يحضرون بصفة مستمرة، ولكنه يرفض الرجوع للمنزل، حيث تم نقل المسن للمستشفى وإجراء الكشف الطبي عليه وتم صرف العلاج اللازم له ، وتم التواصل مع أحد أقاربه وتم تسليمه له للإقامة معه بالمنزل.

ومن المعروف أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى كبار وصغار والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.