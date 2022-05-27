30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ودعوات مقدسية للاعتكاف

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عشرات الآلاف أدوا، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، على الرغم من الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي من المتوقع أن تشهد مسيرة الأعلام الإسرائيلية، الأحد المقبل.

ووفقًا للوكالة الفلسطينية، قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد المبارك من أراضي الـ 48 والضفة بما فيها القدس المحتلة.

انتشار قوات الاحتلال في الشوارع

بحسب الوكالة، انتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد المبارك، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

بحسب «وفا»، منعت العشرات من دخول المسجد، وأوقفت حافلات واعتقلت شبانًا بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن شبانا مقدسيين تصدوا لمستوطن خلال رفعه علم الاحتلال في باب السلسلة بالبلدة القديمة بحماية شرطة الاحتلال، وذلك خلال توجههم للصلاة في الأقصى.

دعوات مقدسية للاعتكاف في الأقصى

وتوالت الدعوات المقدسية على مدار الأسبوع الماضي للاعتكاف في الأقصى، بدءا من اليوم الجمعة بهدف التصدي لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين، ومسيرتهم الاستفزازية المقررة يوم 29 مايو الجاري، حيث تم نشر الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس.

من جانبها، دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة إلى تكثيف التواجد في المسجد الأقصى وفي ساحة باب العمود، للتصدي لاقتحام المستوطنين يوم الأحد المقبل.

دعوات جماعات الهيكل لاقتحام الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية

يُذكر أن جماعات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحام للمسجد في ذكرى القدس ورفع الأعلام الإسرائيلية في باحاته، بالإضافة إلى جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية اعتادوا على ممارستها أثناء الاقتحامات اليومية للمسجد المبارك.