سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 27-5-2022

شهد الحديد والأسمنت تراجعا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية تراجع السعر على الصعيد العالمي، وتوقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

وزاد البحث عن سعر طن الحديد والأسمنت عبر محركات البحث المختلفة، وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر طن الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الجمعة الموافق 27 مايو وذلك على النحو التالي:

سعر طن الأسمنت اليوم

سجّل سعر الطن من الشركة العربية للأسمنت 1170 جنيها للمسلح و1150 جنيها للنصر، وتراوح سعر بيع الطن من أسمنت حلوان بين 1215 جنيها و1220 جنيها، كما سجل سعر بيع الطن من شركة المنيا للأسمنت 1150 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1160 جنيها، وأسمنت السويدي بين 1185 جنيها و1190 جنيها، ومصر للأسمنت قنا 1150 جنيها، كما سجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1140 جنيها للطن.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد في الأسواق اليوم على النحو التالي:

سجّل سعر بيع الطن من حديد عز 19.400 جنيه، وسجل سعر بيع طن حديد الكومي 19000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد المراكبي 19100 جنيه، أما سعر طن حديد العشري فسجل 19000 جنيه، كما سجل سعر بيع الطن من حديد بشاي 19.400 جنيه.

وسجل سعر بيع الطن من حديد العتال سعر 19200 جنيه، وحديد المصريين 19270 جنيه، وحديد سرحان 19100 جنيه، وحديد عطية 19100 جنيه.

جدير بالذكر أن محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه لميس الحديدي إنّ تراجع الأسعار العالمية في الخردة والبليت انعكس محلياً على الأسواق.