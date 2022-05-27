تكريم الباحثين وأصحاب أفضل رسالة في المؤتمر العلمي هندسة عين شمس 2022

نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس، أمس، بحضور قيادات مجلات الهندسة بالكلية، مؤتمرها العلمي السنوي وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى (فلسطين)، تحت عنوان: «المؤتمر العلمي هندسة عين شمس 2022»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمر الحسيني، عميد الكلية، بجانب الاحتفال بعدد من الإنجازات التي حققتها الكلية في الكثير من المجالات محليا ودوليا بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.

المؤتمر العلمي هندسة عين شمس 2022

و بدأت فعاليات المؤتمر العلمي هندسة عين شمس 2022 الذي نظمته الكلية بكلمة الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية، استعرض خلالها فكرة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للكلية 2025 والتي جرى اعتمادها من مجالس الكلية منذ فترة والجامعة والتي تعتمد على مبدأ تفعيل لجان تطوير منظومات العمل بالكلية بمختلف القطاعات الهندسية، موضحا عدد من المخرجات للخطة الاستراتيجية خلال العام الأكاديمي 2021-2022، بحضور العشرات من أساتذة الكلية و المشاركين في المؤتمر.

تكريم رؤساء الأقسام في هندسة عين شمس

وعلى هامش فعاليات المؤتمر العلمي هندسة عين شمس 2022، تم تكريم رؤساء الأقسام المختلفة السابقين خلال العام الأكاديمي 2021-2022، وكذلك تكريم الباحثين بالكلية الحاصلين على أحسن رسالة علمية سواء لمرحلة الماجستير والدكتوراه.

وعلي هامش الاحتفالية، استعرض الدكتور عمرو عيد السلام شعت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى رفعت إسماعيل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعض الأنشطة الأكاديمية خلال العام الجامعي 2021-2022.

وفى نهاية اليوم، عقد ملتقى تعريفي بشأن الأنشطة البحثية للمؤتمر الدولي للمدن الذكية 2023، والذي تم من خلاله استعراض لمحاور المؤتمر والأنشطة البحثية القائمة بالفعل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.