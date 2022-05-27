تركيب الكمرات المعدنية لكوبري منقباد العلوي أعلى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جاري تركيب الكمرات المعدنية لكوبري منقباد العلوي الجاري إنشاؤه أعلى المجرى المائي للترعة الإبراهيمية التي يبلغ عرضها 80 مترا، فيما يصل وزن الباكية المعدنية 190 طنا، ومتوسط طول الكمرات حوالي 35 مترا، ومتوسط وزن الكمرة الواحدة حوالي 35 طنا، باستخدام مجموعة أوناش بحمولات تصل إلى 650 طنا، وذلك بالاشتراك بين فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط وإدارتي ترسانة المعصرة وتأجير المعدات.

كوبري منقباد العلوي

وأوضح محافظ أسيوط أن كوبري منقباد العلوي جاري إنشاؤه بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بطريق (أسيوط - القاهرة) الزراعي، ويمر أعلى الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد بمنطقة منقباد، بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، وتبلغ بتكلفته الإجمالية حوالي 400 مليون جنيه، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة ويعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة.

الالتزام بالبرنامج الزمني

وأشاد المحافظ بنسب الإنجاز في الأعمال، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال، والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة، مؤكدًا أن الكوبري سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد والذي يحدث على مدار اليوم، ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد، حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم القرية والمناطق المجاورة، بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد، مما يساعد على سهولة التنقل، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وأشار «سعد» إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال، مما تساهم في جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.