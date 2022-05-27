أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة يكشفون كواليس نجاحهم: «محدش بيقفل كل المواد»

فرحة عارمة سادت بيوت أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، خاصة أن خبر حصولهم على المراكز الأولى لم يكن متوقعا رغم الاجتهاد والمذاكرة والسهر، إلا أن عبارة «محدش بيقفل كل المواد» كانت هي المسيطرة على كل تفكيرهم، إلى أن تحطمت هذه العبارات على صخرة الحصول على الدرجة الكاملة في جميع المقررات الدراسية.

في البداية تروي الطالبة سارة فتحي محمد، الأولى على محافظة الجيزة، قصة نجاحها: «كنت داخلة السنة دي بجد وكان نفسي أطلع الأولى على مستوى المحافظة وتعبت وكنت مستنية بس توفيق ربنا ليا وهو ده اللي حصل»، لافته إلى أنها دائما تحصد المركز الأول على مراحل التعليم المختلفة.

سارة: نفسي أطلع دكتورة وأخدم الناس

وأضافت «سارة» لـ«الوطن»، أنها حصلت على العديد من شهادات التقدير كنتيجة لتفوقها في الدراسة، مؤكدين أن المعلمين ساندوها بجانب أسرتها خلال فترة الدراسة حتى تحصل على هذه الدرجات.

وعن أمنيتها، أكدت أنها تأمل في الالتحاق بكلية الطب لخدمة المرضى: «الكلية دي خدمية والناس بتستفيد منها»، لافته إلى أنها تحب الرسم وهو هوايتها المفضلة أثناء فترة الراحة من المذاكرة.

من جانبها، قالت الطالب سندس رجب، «إن حصولي على المركز الأول على مستوى المحافظة لم يأت من فراغ وحرصت على تنظيم الوقت بقدر المستطاع»، لافته إلى أنها تحلم بأن تكون طبيبة جراحة.

«سندس»: الاهتمام بكتب المدرسة العنصر الأساسي للنجاح

وأضافت «سندس»، أنها تحصل دائماً على مراكز متقدمة في حياتها العلمية حتى في المسابقات، لافته إلى أن الاهتمام بالكتب المدرسية هو العنصر الأساسي لنجاح الطالب وتفوقه.

وفي سياق متصل، عبر الطالب مصطفى أحمد، عن سعادته البالغة بحصوله على المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة، موضحاً أنه يتمنى أن يصبح مهندس فضاء.

وأضاف «أحمد» لـ«الوطن»: «كنت بذاكر 8 ساعات في اليوم»، لافتاً إلى أنه يحب القراءة ويستغل وقت الراحة من المذاكرة في قراءة كتب الخيال العلمي التي تنمي تفكريه ومواهبه.

وأشار الطالب محمد رجب، الحاصل على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية، إنه يرغب في أن يكون مهندس إلكترونيات، موضحاً أن تفوقه في الشهادة الإعدادية يعود إلى تعب أسرته معه والمعلمين في المدرسة.