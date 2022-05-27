إدارة الدقي التعليمية تحصد المركز الأول في الشهادة الإعدادية 2022

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن حصول إدارة الدقي التعليمية على الترتيب الأولى على مستوى المحافظة في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، لافتاً إلى اعتماد النتيجة أمس من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأضاف «سلومة»، لـ«الوطن»: «جاء في الترتيب الثاني إدارة الشيخ زايد التعليمية، تليها في الترتيب الثالث إدارة جنوب الجيزة التعليمية»، موضحاً أن نتيجة الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة وبلغت نسبة النجاح أكثر من 82% وبلغ عدد الطلاب الأوائل 91 طالبًا وطالبة.

تنفيذ التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية حقق الإنضباط داخل المدارس

من جانبه، قال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، إن التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وتنفيذ التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية حقق الإنضباط داخل جميع المدارس خاصة بعد فترة كورونا إلى أن حصلت الإدارة على المركز الأول على مستوى المحافظة.

وأضاف «عاطف» لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حرصت على التنسيق الكامل مع مديري المدارس لتقليل نسب الغياب وتدشين مجموعات التقوية تحسن من مستويات الطلاب وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم خاصة للراغبين في الإشتراك فيها.

إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبًا وطالبة

وأشار عاطف إبراهيم، إلى أن حصول الإدارة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، ناتج أيضاً عن جهد القائمين على العملية التعليمية من المعلمين، لافتاً إلى أن طلاب الإدارة حصلوا على مراكز متقدمة أيضاً على مستوى المحافظة والجمهورية في مختلف الأنشطة الرياضية.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد أمس، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح بلغت نحو 82.6% وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبًا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبًا وطالبة.