حسام موافي يكشف مفاجأة عن الإصابة بالإعياء لدى 80% من المرضى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب التعب والإعياء الذي يشعر به بعض الأشخاص بشكل مفاجئ، موضحا أن أهم شيء في تشخيص الإعياء، هو موعد إصابة الشخص بالأعراض، مشيرًا إلى أن «المريض الذي ينهج لا يقول للطبيب إنه يعاني من النهجان، بل يُبلغه أحيانًا بأنه لا يستطيع صعود السُلَّم أو أنه يشعر بالتعب».

80 % من أسباب الإعياء ليست عضوية

أضاف «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن السؤال الذي من المفترض أن يطرحه الطبيب على المريض: «هل هذه الأعراض تأتي لك في بعض الأحيان أم هي مستمرة معك؟ وهل غيرت نظامك الغذائي؟ وهل اختفت شهيتك؟».

وأفاد بأن النهجان يختلف عن الإعياء تمامًا، موضحا أن 80% من مرضى الإعياء، ليس لديهم أي أمراض عضوية، وعادة ما يعانون من أمراض نفسية، تسبب لهم أعراض الإعياء.

المرض النفسي «مش شتيمة»

شدد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على ضرورة انتشار الوعي بالأمراض النفسية بين أطياف المجتمع، لافتا إلى أن بعض المرضى، حينما يذهبون إلى العيادات للشكوى من أعراض يراها الطبيب أمراض نفسية، يعتبرون أن المرض النفسي أحد أنواع الشتيمة، ويبادرون بقول: «هو إيه يا دكتور هو أنا مجنون!».

وأوضح أن هناك فرقًا بين المرض النفسي والعقلي، لأن الأخير يستلزم الذهاب إلى المستشفى، مضيفًا: «كلنا مرضى نفسيين، بس بدرجات مختلفة».

نوة حسام موافي، بأن المرض النفسي ليس شتيمة، وقد يكون اكتئاب نفسي، يعطي نفس مشاعر الإعياء، مشيرًا إلى أنه لا توجد علاقة بين الوضع الاجتماعي والمرض النفسي، وأكبر عدد من المرضى النفسيين يعيشون في أغنى البلدان.

واختتم بأن الشخص متوسط الحال، الذي يكدح حتى يحصل على قُوت يومه لا يُصاب بالأمراض النفسية، مردفًا: «فيه واحد تقول له عندك شوية اكتئاب متقلقش، فيقول لك ليه يا دكتور، ده أنا ساكن في فيلا وعندي عربية ماركة شهيرة، وزوجتي جميلة جدًا، وعندي أولاد وبأكل كل يوم.. يا جماعة لا علاقة بين وضعك الاجتماعي والمرض النفسي».