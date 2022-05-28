وسائل إعلام غربية: إرسال أسلحة أمريكية بعيدة المدى لأوكرانيا قريبا

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية وغربية أن الولايات المتحدة سترسل بالفعل أسلحة أمريكية بعيدة المدى لأوكرانيا، وذلك بعد مطالبات واستغاثات من جانب مسؤولين أوكرانيين، وهو ما نفته، حتى الآن، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وول ستريت: واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إدارة جو بايدن، ستعلن الأسبوع المقبل إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وتحديدًا أنظمة إطلاق الصواريخ بعيدة المدى المتعددة، وهو الأمر الذي جاء بعد أن ناشد كبار المسؤولين الأوكرانيين، وعلى رأسهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الأسابيع الأخيرة، الولايات المتحدة وحلفائها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية كذلك، بأن الولايات المتحدة قد تزود أوكرانيا بأنظمة MLRS وراجمات صواريخ HIMARS في وقت قريب، وأن الإعلان عن ذلك ربما يتم الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه روسيا من اتخاذ خطوة كهذه، معتبرة أنها ستكون خطوة خطيرة وبمثابة تصعيد غير مقبول.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيكون خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول، وذلك حسبما نقلت وكالة تاس الروسية.

وزارة الدفاع الأمريكية: لن نستبق القرارات التي لم تُتخذ بعد

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد القرار بشأن توريدات راجمات الصواريخ MLRS لأوكرانيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: «نحن على علم بأن اوكرانيا تطلب راجمات الصواريخ عبر قنوات خاصة وعلنية. وأنا لن أستبق القرارات التي لم تتخذ بعد»، حسب قوله.