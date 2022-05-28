اليوم.. «الأعلى للجامعات» يضع اللمسات النهائية لامتحانات التيرم الثاني

يضع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار، اليوم، الرتوش النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وذلك خلال اجتماعه الدوري بجامعة بنها بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة والمجلس.

امتحانات الجامعات 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أنَّ المجلس من المقرر أن يناقش العديد من الموضوعات في هذا الشأن، أهمها متابعة موقف التطعيمات بالكليات ضد فيروس كورونا، وكذلك مناقشة استعدادات الجامعات لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2022، الذي من المقرر أن ينطلق عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنسيق مستمر مع مختلف الجامعات لمتابعة تجهيزاتها المختلفة سواء بشأن الامتحانات أو التنسيق.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

وفي السياق ذاته، تبدأ عدد من الجامعات الأسبوع المقبل امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، وتأكّيد ضرورة الالتزام بكل التعليمات الواردة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية الكاملة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وكذلك مواعيد بداية و نهاية الامتحانات للتيرم الثاني، وكذلك التأكيد على الالتزام بضوابط امتحانات الكليات وفقا لقانون تنظيم الجامعات، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون و إجراءات مواجهة الغش سواء الغش الجماعي أو الإلكتروني.