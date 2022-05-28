ضبط 410 طرب حشيش بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تاجري مخدرات في الإسكندرية بحوزتهما 410 طرب حشيش قيمتها 2 مليون و900 ألف جنيه، أثناء محاولة ترويجها في منطقة الدخيلة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

الاتجار في المخدرات

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 410 طرب حشيش

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهما (410 طرب لمخدر الحشيش وزنت 41 كيلوجراما – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫900٫000 مليون جنيه تقريبًا).