حملات أمنية على أوكار المخدرات.. وضبط 105 آلاف طربة حشيش في 3 محافظات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن مطروح والإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم متخذين من دائرتي قسمي شرطة العلمين بمطروح، ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن مطروح

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته «80 طربة حشيش وزنت 8 كيلوجرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول».

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط شخص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (25 طربة حشيش وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، إذ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 860 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مواد وأقراص مخدرة بالقاهرة

وضبطت وزارة الداخلية أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حال استقلاله إحدى السيارات ملكه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.