بروتوكول بين قطاع الفنون التشكيلية والبيت الروسي لدعم الفنانين المصريين

استقبل الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، كل من مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، وجرى الاتفاق على ضرورة استثمار عام التعاون الانسانى الذى جاء بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين فى توطيد علاقات التعاون، خاصة فى مجال الفن التشكيلى الذى يلعب دوراً كبيراً فى تبادل الثقافات بين الشعوب، كما تضمن اللقاء الاتفاق على صياغة مشروع بروتوكول نوايا للتعاون المشترك، منها تنظيم معارض فنية للفنانين الروس تحت رعاية القطاع.

معارض مشتركة للفنانين الروس والمصريين

من جانبه رحب خالد سرور بالتعاون مع البيت الروسى بالقاهرة الذى كان يتردد عليه بشكل مستمر خلال دراسته الجامعية مؤكداً على انه كان بالفعل بيتاً مفتوحاً للجميع، كما رحب "سرور" بتنظيم معارض مشتركة للفنانين التشكيليين الروس والمصريين.

وأكد مراد جاتين على أهمية الفن التشكيلى، باعتباره الذاكرة البصرية لأي مجتمع، وعبر عن رغبته فى معرفة المزيد عن المدرسة المصرية فى هذا المجال، وأعلن «جاتين» فتح قاعات المركز الروسى لمعارض الفنانين المصريين.

فتح قاعات المركز الروسى لمعارض الفنانين المصريين.

وأضاف شريف جاد في بيان صحفي أن التعاون المشترك سيكون جسراً قوياً للبلدين، بحكم أن المركز الروسى قادر على دعوة الفنانين الروس للتعرف على الفنانين المصريين المعاصرين، كما أن قطاع الفنون التشكيلية قادر من خلال وزراة الثقافة على ترشيح الفنانين المصريين للمشاركة فى المعارض الروسية.

في سياق آخر، تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الفن المصري «في عشرينيات القرن الماضي» والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية بمجمع الفنون «قصر عائشة فهمي» ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بعشرينيات القرن الماضي وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 1 يونيو 2022، يستمر المعرض حتى 1 أغسطس 2022.