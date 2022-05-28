72 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية.. 302 لجنة

يؤدي، اليوم السبت، 71 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك أمام 302 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وأوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 / 2022 لجميع الأقسام (تجاري - صناعي - زراعي - فندقي) يبلغ 71 ألفًا و962 طالبًا وطالبة.

302 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الطلاب مقسمين إلى 37 ألفًا و528 طالبًا وطالبة بالثانوي التجاري والفندقي، و28 ألفًا و783 طالبًا وطالبة بالثانوي الصناعي، و5 آلاف و651 طالبًا وطالبة بالثانوي الزراعي، وذلك أمام 302 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الشرقية يشدد على منع الغش

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شدد على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه، لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول.

إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة

كما شدد المحافظ على ضرورة العمل على منع الغش، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب، وذلك في حالة حدوث ظرف صحي، إضافة للتنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل لجان امتحانات الدبلومات، وكذلك الاستراحات المخصصة لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان.