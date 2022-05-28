«التعليم» تعلن مهام التوجيه المالي والإداري في امتحانات الدبلوم

حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط أعمال التوجيه المالي والإداري بكل من الإدارات والمديريات التعليمية، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022، مشددة على ندب موجه مالي وإداري واحد من كل إدارة تعليمية لكل خمس لجان سير أو موجه لكل إدارة في حالة أن يتبع الإدارة عدد أقل من خمس لجان سير وذلك طبقا لعدد لجان سير الامتحانات التابعة لامتحانات الدبلومات الفنية، وفي حالة عدم كفاية الموجهين الماليين بالإدارة التعليمية، يمكن الاستعانة بأحد الموجهين الماليين والإداريين التابعين للمديرية التابعة لها الإدارة التعليمية.

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات، على الموجه المالي والإداري المختص من الإدارة التعليمية التواجد بقسم مخازن المديرية أو الإدارة التعليمية في حالة أن يكون توزيع كراسات الإجابة من قبل إدارة توريدات المديرية، وذلك خلال فترة الإعداد والتحضير بلجان سير الامتحانات قبل بدء الامتحانات لمراجعة بدء أعمال التوزيع مع مسئولي التوريدات أو المخازن بالمديرية أو الإدارة التعليمية.

التأكد من تسليم ووصول كراسات الإجابة للجان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على الموجه المالي والإداري المختص القيام بالمتابعة الفعلية الميدانية للتأكد من تسليم ووصول كراسات الإجابة لكل لجان سير الامتحانات بالإدارة التعليمية وذلك قبل بدء امتحانات اليوم الأول بصفة دورية حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة تواجد الموجه المالي والإداري بمخازن المديرية، أو الإدارة التعليمية طبقا للتوريد بصفة دورية حتى انتهاء فترة الامتحانات، لمتابعة صرف كراسات الإجابة وطلبات التعزيز لتلك الكراسات، طبقا لما يطرأ من ظروف للجنة السير حسب الأحوال أثناء أعمال الامتحانات.

وشددت الوزارة على الموجه المالي والإداري المختص بضرورة التوقيع «ثلاثي» أمام الرصيد السابق «الافتتاحي» والرصيد الجديد لاستمارات الإجابة و«كراسات الإجابة» بدفاتر المخازن قرين كل اسم ونوع ورقم استمارات كراسات الإجابة على حدى وقيام عضو التوجيه المالي والإداري باستلام الإحصائيات الخاصة بأعداد كراسات الإجابة، التي تم تسليمها إلى لجان السير، بمعرفة مسئول المخازن من المديرية أو الإدارة التعليمية طبقا للتوريد، والتي تشمل ما تم تسليمه إلى لجنة السير وما تم استخدامه وما تم ارتجاعه صالحة للاستخدام أو تالفة في شكل بيان معتمد.

ارتجاع كراسات التالفة

ونوهت الوزارة على أن يتم ارتجاع كراسات الإجابة صالحة للاستخدام أو تالفة من قبل لجان السير عن طريق أحد المعاونين المكلفين من قبل رئيس لجنة السير؛ لحصر ما تم استعماله من الكميات الواردة، والمتبقي سواء سليمًا أو تالفًا لإعادتها إلى مخازن المديرية أو الإدارة، بموجب كشف ارتجاع معتمد من لجنة السير والتي يتم بموجبها الحصول على إفادة معتمد من إدارة التوجيه المالي والإدارة بكل إدارة تعليمية؛ لتسليم الكراسات المتبقية من لجان السر لتسليمها إلى لجنة الإدارة التابعة للإدارة التعليمية أو المديرية.