قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد قليل

يصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، عددا من القرارات الهامة عقب انتهاء الاجتماع المنعقد حالياً بجامعة بنها، حيث يكشف الأعلى للجامعات عددا من القرارات والتوجيهات المتعلقة بامتحانات الفصل اللدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وكذلك مناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات 2022 وقواعد التوزيع الجغرافي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالشأن الجامعي.

اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيؤكد على انتظام العمل بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري التي سيجري تنفيذها خلال شهري يونيو و يوليو مع التأكيد على الالتزام بقرارات وزارة التعليم العالي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سيد قنديل، المشرف على قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية وعميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لـ«الوطن»، على انتهاء كل استعدادات اختبارات القدرات 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القدرات 2022 دون استثناءات، والغاء كل القرارات بشأن الاختبارات التي جرى تنفيذها خلال العامين الماضيين وقت أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، تنتظم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية مطلع الشهر المقبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات والاهتمام بضرورة بتطبيق قانون تظيم الجامعات الحكومية في الغش ومواصفات الورقة الامتحانية.