47 شركة مصرية تبحث زيادة صادرتها من الصناعات الغذائية مع 4 دول عربية

تنطلق الأسبوع القادم بعثة تجارية تضم 47 شركة مصرية من مصدري الصناعات الغذائية إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري، وذلك بتنظيم من المجلس التصديري للصناعات الغذائية وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في عمان، نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن، وغرفة تجارة عمان، وبمشاركة حوالى 300 مستورد من الأردن وفلسطين وسوريا والعراق، متخصصين في مجال الصناعات الغذائية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية.

وتعد هذه المرة الأولي من نوعها والتي ينظم خلالها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى هذه الأسواق، حيث ترجع أهمية تلك الأسواق والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي، في أنها تستورد من مصر كافة منتجات الصناعات الغذائية بدون قيود أو اشتراطات إضافية خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بمميزات كثيرة في تلك الأسواق أهمها قرب المسافة وتكاليف النقل والشحن الجيدة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى المصدرة، بجانب الاتفاقيات التجارية سواء اتفاقية التجارة العربية أو أغادير مع الأردن والتي تسمح بمميزات جمركية للسلع المصرية.

التصديري للصناعات الغذائية يستهدف بعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية

وتضم البعثة وفداً رفيع المستوى من 94 من ممثلي الهيئات ورجال الأعمال المصريين وعلى رأسهم الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء المصري، وعلاء الوكيل رئيس الوفد المصري وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة عمل أفريقيا والبعثات الخارجية، فضلاً عن مسؤولي المكتب التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع عدد من الجهات الأردنية ومسؤولي المواد الغذائية بالدول المشاركة مثل خليل الحاج توفيق رئيس غرفة التجارة بعمان و نقيب تجار المواد الغذائية بدولة الأردن، وزهير حرب، المدير العام للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، وزياد سعيد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية بالخليل «فلسطين» بالإضافة إلى منى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بعمان.

49 مليون دولار نمو

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2022 حوالي 1045 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% وقيمة نمو 49 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 996 مليون دولار، وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 588 مليون دولار تمثل 56% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار.

وتعد الأردن ضمن قائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة صادرات 47 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، حيث أحتلت الأردن المركز الخامس ضمن أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت ۱۸۸ مليون دولار وتمثل 8,1% من إجمالي صادرات القطاع.

ويعمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي اعدها المجلس للقطاع، كما يدرس المجلس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الالكترونية والدوارات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة.