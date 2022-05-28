إيقاف رئيس قسم هندسي ومشرفين فنيين بالشرقية للإهمال والتقصير

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7515 لسنة 2022 بوقف عبد الله إبراهيم عمر، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالظواهرية، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية.

كما تضمن قرار محافظ الشرقية وقف أسامة عبد السلام سليم، مشرف فني بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالظواهرية، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية عن العمل احتياطياً لمده 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهما، أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

إيقاف مشرف فني بأبو حماد عن العمل

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 7516 لسنة 2022، بوقف صالح أحمد عجوة المشرف الفني بالوحده المحلية بالصوة، والتابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر، أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

التصدي لأي مخالفات مالية وإدارية

وأوضح المحافظ، أن القرارين جاءا بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحليه ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة المتابعة الميدانية وعلى مأمورية التحقيق رقم 186 - 231 لسنه 2022 تحقيقات المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيتم التصدي لأي مخالفات وفقا للإجراءات القانونية والقواعد المنظمة للعمل.