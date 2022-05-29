إسماعيل فرغلي: مستعد أبيع خضار وفاكهة في الشارع عشان ولادي ياكلوا حلال

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه امتهن عدة وظائف بخلاف عمله في مجال الفن الذي لحق به منذ أكثر من 20 عامًا، ولا يخجل من ذلك على الإطلاق، وتأكيده أنه على استعداد أن يكون لديه «فرشة لبيع الخضار طالما بالحلال»، خصوصًا وأنه لا يبتغي في حياته إلى مرضاة الله والحفاظ على أبناءه.

إسماعيل فرغلي يكشف عن الوظائف التي كان يعمل بها

وقال إسماعيل فرغلي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه قبل دخوله مجال الفن عمل في عدة وظائف، متابعًا بقوله: كنت بشتغل موظف في القناة الثالثة بالتلفزيون، وخرجت على المعاش العام الماضي، وبعد الظهر كنت أعمل في العلاقات العامة لدى صديق العمر محمد المغربي وهو سندي بعد ربنا، وقبل ذلك امتهنت عدة وظائف منها العمل في مطبعة.

لم يندم على أي وظيفة في حياته

واستطرد قائلًا: لغاية دلوقتي معنديش أي مانع أجيب شوية خضار وفاكهة أبيعهم عشان ولادي ياكلوا حلال، سألت أحد المشايخ وقولت له «أنا بحب ولادي أوي أحافظ عليهم إزاي؟ قالي اتقي الله، ومتأكلش ولادك حرام وترجع تقول ضاعوا، مش معنى كده إنِ من ساعة ما اتولدت وأنا على الصراط المستقيم، بنغلط وربنا غفور رحيم وبنتوب ونرجع لصوابنا».

وعن العمل في وظيفة ما ندم عليها فيما بعد، قال إسماعيل فرغلي: لم يحدث ولكن كل مرحلة لها ظروفها «طبعًا هناك لحظات في الشغل نفسه، يكون عندك إمكانيات كثيرة وفي انتظار الفرصة، أنا فرحان بما وصلت إليه الآن عشان حاسس إنا ربنا جاب لي حقي».

وحقق إسماعيل فرغلي نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان الماضي، بتجسيده شخصية والد أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية لإتقانه الدور بتلقائية شديدة.