ضبط 184 طن أعلاف حيوانية مختلطة بالقمح في مصنع بالشرقية 

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية ومصانع الأعلاف، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة للتفتيش على مصنع أعلاف حيوانية

وشكلت إدارة تموين الحسينية حملة تموينية مكبرة، وتوجهت إلى مصنع أعلاف حيوانيه بزمام الوحدة المحليه بقصاصين الشرق بطريق مفارق الشرطة العسكرية الإسماعيلية بالكيلو 11، حيث تم تحرير محضرين، الأول برقم 8970 جنح الحسينية ضد «م إ م» المدير المسؤول لمصنع أعلاف بناحية مفارق الشرطة العسكرية بقصاصين الشرق، لقيام صاحبه بجرش وخلط قمح محلي وتحويله لتصنيع علف حيواني، كما تم ضبط 240 شيكارة قمح محلي خام تحت التصنيع، ما يدخل في نطاق الغش التجاري.

خلط قمح محلي بعلف حيواني

وحمل المحضر الثاني رقم 8969 جنح الحسينية ضد «هـ أ ح ن»، مدير مسؤول لمصنع أعلاف بنفس المنطقة، لقيام صاحبه بجرش وخلط قمح محلي لموسم 2022، وتحويله لعلف حيواني، بالإضافة إلى ضبط 75 شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدوله محظور بيعها والإتجار فيه ليستخدم في تصنيع العلف الحيواني.

وبهذا قد وصل إجمالي المضبوطات 184 طنا من العلف الحيواني مختلطا بالقمح المحلي والدقيق البلدي والقمح الخام تحت التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة لحين الفصل فى القضية.