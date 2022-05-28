الأورمان تنشئ 31 كشكا مجهزة بالبضاعة في الفيوم.. باب رزق لذوي الهمم

توزع جمعية الأورمان، 31 كشكا ممتلئة بالبضاعة اللازمة وموصل إليها الكهرباء، على ذوي الهمم من مختلف فئات الإعاقة في محافظة الفيوم، لفتح باب رزق دائم لهم دون الحاجة لأحد، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

31 كشكا وديب فريزر

وقال أحمد مؤمن مدير المركز الإعلامي بجمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجمعية انتهت من إعداد الأكشاك بالكامل، وجهزتها بالبضاعة، بالإضافة إلى ديب فريزر مع كل كشك، وعداد كهرباء، بتكلفة إجمالية بلغت 28 ألف و500 جنيه للكشك الواحد.

وأضاف «مؤمن»، أنّ تلك الأكشاك تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لذوي الهمم بالمحافظة، عبر توفير فرص عمل يؤمن لهم الدخل الكافي، والرعاية الصحية، ليتمكنوا من المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

رفع المعاناة عن ذوي الهمم

في سياق متصل، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية تولي اهتماماً خاصاً لذوي الهمم، مؤكداً على أنّهم يأتون على رأس أولويات عملهم الخيري في مختلف الأنشطة، بهدف رفع المعاناة عنهم، وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خصوصاً أنّهم يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

مشروعات تنموية وخدمات طبية

وكشف مدير عام جمعية الأورمان، أنّه على مدار الأعوام السابقة، أنشأت الجمعية عدة مشروعات تنموية، كما وفرت العديد من الخدمات الطبية لذوي الهمم بمحافظة الفيوم، لضمان حياة كريمة لهم، وتسهيل أمور حياتهم من خلال مشروعات تساعدهم على العيش وتوفر لهم قوت يومهم، وتدر عليهم الرزق، كما أنّها تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاصة.

دعم وتمكين ذوي الهمم

وأشاد «شعبان»، بالتقدم الملحوظ في مجال دعم وتمكين ذوي الهمم بمصر خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أنّ ذلك يأتي نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم جزءاً أساسياً في المجتمع.