تعليم الجيزة: استقرار اللجان باليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية

تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، لجان امتحانات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، خلال اليوم الأول للامتحانات، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية.

هدوء واستقرار بجميع اللجان

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان اليوم، أن طلاب التعليم الفني أدوا الامتحانات اليوم في أجواءٍ من الهدوء والاستقرار بجميع لجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية بالجيزة، لافتاً إلى أن نسبة حضور الطلاب في التعليم الصناعي بلغت 98.9%، وفي التعليم الفندقي 98.9%، والتجاري 98.9%، والزراعي 98.2%

استمرار الإمتحانات حتى يوم الخميس

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى استمرار امتحانات الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 ،طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

62196 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية

وأكد «سلومة» أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، بلغ 62196 طالباً وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات، بواقع 20496 طالباً بالتعليم الصناعي، و2181 طالباً بالتعليم الزراعي، و35102 طالباً بالمدارس التجارية، و4417 طالباً بالتعليم الفندقي، موزعين على 223 لجنة امتحانية.

غرف عمليات بالمديرية والإدارات على مدار اليوم

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة، لرصد وسرعة وحل المشكلات.

وشدد على الجميع بالالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان، كما نبه على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول.

اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأضاف أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم، لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان، والعمل على حلها فوراً، مشيراً إلى أنه تم تخصص عدد (54) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة، بعدد 19 إدارة تعليمية، منها 33 استراحة مخصصة للرجال، وعدد 21 استراحة للسيدات، كاملة التجهيزات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان والاستراحات.

تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية

وأكد مدير تعليم الجيزة على توافر 2 خدمات معاونة لكل استراحة، للعمل على التطهير والتعقيم، مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة، وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية عند حدوث أي مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها فوراً.

كما شدد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

ووجه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون مع رؤساء لجان الامتحانات، والحرص على حل كافة المشكلات التي تواجههم، مع ضرورة الالتزام بكافة القواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.