من «أولى إعدادي لـ2 ثانوي».. خطوات انضمام الطلاب لمبادرة أشبال مصر الرقمية

إذا كان ابنك طالبا في الصفوف من الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي، أصبح لديك فرصة لتعليمه أسس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر ضمه إلى مبادرة «أشبال مصر الرقمية» التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي.

تفاصيل المبادرة وكيفية الالتحاق بها

- المبادرة متاحة في كل المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

- تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لـ3000 طالب من المتفوقين بالمدارس المصرية في جميع المحافظات.

- يبدأ الطلاب المشاركون بالمبادرة في الالتحاق ببرنامج تأسيسي يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة.

- يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقًا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة.

- أبرز مسارات التعليم تتمثل في الفنون الرقمية وتطوير البرمجيات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

- سيتم تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل فنون التواصل وإدارة الوقت والعمل في فريق والقيادة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

- تجمع مبادرة أشبال مصر الرقمية بين الدراسة العلمية والعملية في ذات الوقت.

- لا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المُعلن عنها في النظام التعليمي.

- إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت «أونلاين»، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب في مراكز التدريب بمختلف المحافظات.

- جوائز للمتفوقين في نهاية كل عام دراسي، إضافة إلى منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

معايير القبول بالمنحة

- اجتياز الاختبارات اللغة الإنجليزية لقياس مدى الإلمام العام باللغة الإنجليزية

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات لقياس المستوى في المهارات التكنولوجية والتعامل مع الحاسب الآلي

- اختبار قدرات لقياس المهارات المنطقية والحسابية والشخصية- الاختبار التخصصي للمسار التكنولوجي- المقابلة الشخصية

المجالات التدريبية

- الذكاء الاصطناعي- الروبوتات- تطوير البرمجيات- علوم البيانات- الأنظمة المدمجة- الفنون الرقمية- تأمين المعلومات والشبكات- المهارات الحياتية مهارات التواصل والعرض- إدارة الوقت- بناء الفريق- الأخلاقيات والسلوكيات- مهارات التخطيط والقيادة- التفكير الإبداعي- التوعية البيئية- التنمية المستدامة- ريادة الأعمال- العمل الحر.

شروط التقديم

- أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء نموذج الإقرار الملحق.

شروط التقديم ومعايير القبول

- الجنسية: مصري / مصرية - السن: من 12 إلى 17 عاما- السنوات الدراسية الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية/ الخاصة/ التجريبية/ الدولية.

- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي- القدرة على التعلم عبر الإنترنت- التفوق الدراسي والعلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% في كل مادة.

للتعرف على تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية وشروط التقديم ومعايير القبول، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمبادرة.

ولمزيد من التفاصيل والاستفسار يرجى الاتصال على رقم 15388، أو الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك.