«طلعت» و«الأنصاري» يتفقدان مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية في الجامعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تنمية مهارات الكوادر الشابة

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، خلال شرحه للمركز، أمام وزير الإتصالات ومحافظ الفيوم، أنّ إنشاء مركز إبداع مصر الرقمي، يهدف إلى تنمية مهارات الكوادر الشابة من أبناء الجامعة ومحافظة الفيوم، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

توفير فرص تعليمية وتدريبية

وأضاف رئيس جامعة الفيوم أنّ مركز إبداع مصر الرقمية يخدم التنمية في كافة أنحاء المحافظة، خاصةً بين الشباب، لمحو الأمية الرقمية، ويسهم في توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب، موضحاً دور مراكز الإبداع الرقمي في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التحول الرقمي.

المساحة 4 آلاف متر والتكلفة 300 مليون جنيه

وأوضح رئيس جامعة الفيوم أنّ المشروع تبلغ مساحته الإجمالية 3 آلاف متر مربع، تشغل الإنشاءات منه مساحة 1200 متر، ويتكون من 9 معامل (ITI)، وثلاث قاعات محاضرات، وغرفتين دراسيتين، بالإضافة لغرف (IT)، ومساحات (I tida)، وغرف لأعضاء هيئة التدريس، وأخرى إدارية وتشغيلية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 301 مليون و764 ألف جنيه.

إتاحة التدريب التقني للشباب

وأضاف «حتاتة» أنّ عمل المركز يرتكز على ثلاثة محاور متوزاية، وهي إتاحة التدريب التقني للشباب في علوم الاتصالات وكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمي وتشجيع رواد الأعمال، وإنشاء حضانات لريادة الأعمال.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأوضح رئيس جامعة الفيوم أنّ المركز يهدف إلى تأهيل الشباب من طلبة وخريجي جامعة الفيوم، والجامعات الأخرى، لسوق العمل المحلي والعالمي، وإعداد كوادر تُسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة.

نشر الوعي بأحدث تطورات التكنولوجيا

ويهدف المركز إلى المساهمة في نشر الوعي بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتنظيم المؤتمرات والمسابقات التخصصية في أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفي والإبداع، وتطوير آليات التعليم والتدريب، من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات.