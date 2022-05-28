تفاصيل اجتماع رؤساء النقابات الفرعية لأطباء الأسنان بمجلس العامة

عقدت النقابة العامة لأطباء الأسنان اجتماع الفرعيات، بدار الإمداد والتموين بحضور النقيب العام ورؤساء الفرعيات، وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال:

جدول أعمال النقابة

1. مناقشة لائحة آداب المهنة

2. مناقشة اللائحة الداخلية للنقابة

3. مناقشة قيمة الدعم

4. مناقشة تنظيم القيد للدفعات الجديدة

5. مناقشة عمل لجنة الشكاوى بالفرعية والعامة

6. مناقشة الخصم من الراتب وتحصيل الاشتراكات

7. مناقشة مواعيد المؤتمرات من خلال التنسيق مع النقابة العامة

8. مناقشة الجمعية العمومية غير العادية الجمعة 1 يوليو 2022

واستمرت الاجتماعات منذ الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساء، ثم انعقد اجتماع لممثلي المناطق مع منطقة جنوب الصعيد، ومنطقة شرق الدلتا.

وحضر الاجتماع من النقابة العامة لـ أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، وهيئة المكتب الدكتور حسين عبد الهادي وكيل النقابة، والدكتور محمد علاء الدين الأمين العام، والدكتور يوسف حمزة أمين الصندوق وأمين عام اتحاد المهن الطبية، والدكتور محمد خطاب الأمين العام المساعد، والدكتور أيمن عبد المتجلي أمين الصندوق المساعد، والدكتور أحمد رفعت مقرر لجنة الفرعيات، وممثلي المناطق الدكتور تيسير قبيصي والدكتور محمد حسان والدكتورة شهيرة معتصم، والدكتور محمد عبد المعبود والدكتور عادل شريف والدكتور صافي فؤاد.

حضور النقباء الفرعيين

كما حضر النقباء الفرعيون وهم كل من الدكتور وليد حسن نقيب القاهرة، الدكتور زكي حلمي نقيب القليوبية، والدكتور أحمد علام نقيب المنوفية، والدكتور فتحي فايد نقيب العربية، والدكتور وليد الديب نقيب الإسكندرية، والدكتورة إيناس زغلول نقيب البحيرة، والدكتور طارق الزكي نقيب دمياط، والدكتور خالد عامر نقيب الشرقية، والدكتور صفوت قوطة نقيب بورسعيد، والدكتور مصطفى مكاوي نقيب الإسماعيلية، والدكتورة سكينة عبد الصادق نقيب السويس، وحاتم الجندي نقيب الدقهلية، والدكتور محمد الحمامصي نقيب جنوب سيناء، والدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، ومصطفى الطويل نقيب البحر الأحمر، والدكتور علاء العشيري نقيب الفيوم والدكتور أحمد صدقي نقيب بني سويف، والدكتور محمد الخديوي نقيب المنيا، والدكتور طاهر شريف نقيب أسيوط، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب سوهاج، والدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر.