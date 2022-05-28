10 قرارات عاجلة لـ«الأعلى للجامعات الحكومية».. تعرف عليها

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، منذ قليل، عددا من القرارات المهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022 بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات

- استعداد الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022

- التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحضور لضمان نجاح سير أعمال الامتحانات.

- سرعة إعلان الكليات نتائج الامتحانات حرصًا على مستقبل الطلاب.

- ضرورة التزام كل الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022.

- التشديد على عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات.

- رفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

- وتنفيذ الخطط البحثية التي تخدم المجتمع والمُشاركة المجتمعية للجامعات في مشروع «حياة كريمة».

اختبارات قدرات لكليات جديدة

- تطبيق نظام إدارة التعلم Thinqi الخاص ببنك المعرفة المصري في بداية العام الدراسي 2022-2023.

- المُشاركة في المسابقة الشبابية المُقدمة من برنامج مصر لتنظيم الأسرة، لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان ورفع قدرات الشباب وحثهم على ابتكار الحملات التوعوية المُختلفة، والمبادرات المُجتمعية الرائدة، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للسكان.

- إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

- إنشاء المستشفى الجامعي بكلية الطب جامعة بورسعيد، لتكون إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

- إدراج الكليات التكنولوجية بالجامعات والكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، ضمن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.