تقرير: واردات الولايات المتحدة من الصلب تتراجع 11.7% في أبريل

تراجعت واردات الولايات المتحدة من الصلب خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 11.7%، مقارنة بشهر مارس، وقال تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية إن واردات أمريكا بلغت 2.4 مليون طن.

ورغم التراجع على أساس شهري، لكن الواردات نمت على أساس سنوي بنسبة 3.4%، وكشفت الإحصاءات أن إجمالي واردات الصلب الأمريكية في شهر أبريل بلغ ما قيمته 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في شهر مارس، و2.4 مليار دولار في شهر أبريل من العام الماضي.

مصادر الواردات الأمريكية

وأشارت البيانات الأمريكية إلى أن أهم مصادر واردات الولايات المتحدة من الصلب في أبريل تمثلت في كندا، بنحو 556.4 ألف طن تقريبا، والمكسيك بنحو 358.6 ألف طن تقريبا، وكوريا الجنوبية بـ227 ألف طن طن، والبرازيل بـ218.6 ألف طن، وفيتنام بـ109.6 ألف طن.

إجمالي الواردات نصف المصنعة بلغ 406.199 طن في شهر أبريل

وأظهرت البيانات إجمالي الواردات نصف المصنعة بلغ 406.199 طن في شهر أبريل ، وواردات المنتجات المسطحة أكثر من مليون طن، بينما بلغت وواردات المنتجات الطويلة أكثر من 508 آلاف طن، وواردات الأنابيب والمواسير 442.3 ألف طن.

وفقًا للمعهد الأمريكي للحديد والصلب، فقد قُدرت حصة سوق واردات الصلب الأمريكية في شهر أبريل 2022 بنحو 27% مقارنة بـ 26% في شهر مارس و25% منذ بداية العام.

وكانت بيانات رابطة الصلب العالمية كشفت عن تراجع إنتاج العالم من الصلب خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ إنتاج الصلب الخام 162.7 مليون طن بتراجع -5.1% عن إنتاج شهر أبريل عام 2021.

وبحسب البيانات فقد أنتجت آسيا وأوقيانوسيا 121.4 مليون طن من الصلب الخام في شهر أبريل الماضي بانخفاض نسبته 4% عن شهر أبريل من عام 2021، كما أنتج الاتحاد الأوروبي 12.3 مليون طن، بانخفاض قدره 5.4%، وبلغ إنتاج الصلب الخام في أمريكا الشمالية في نفس الشهر 9.4 مليون طن، بانخفاض قدره 5.1%.