إصابة 25 بينهم أجانب في تصادم ميكروباصين على صحراوي إسكندرية

أصيب 25 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص» على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أمام «واحة عمر»، نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بتصادم ميكروباصين في وادي النطرون

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 25 شخصاً مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق المركز، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء المصابين في حادث صحراوي إسكندرية

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «ياسر السيد محمد»، 30 سنة، مقيم بالإسكندرية، و«عبدالمنعم السيد»، 22 سنة، مقيم بكوم حمادة بالبحيرة، و«نادر صبري سيد محمد»، 35 سنة، مقيم بالمنصورة، و«أحمد عصام أبوالفتوح»، 30 سنة، مقيم بحلوان، و«إبراهيم مبارك»، 33 سنة، مقيم بحلوان، و«نجية عيسى سليمان»، 49 سنة، مقيمة بالإسكندرية، و«علي عيسى سليمان»، 35 سنة، مقيم بالإسكندرية.

أجانب بين المصابين في حادث تصادم ميكروباصين

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «خديجة أبوبكر»، 30 سنة، غينية الجنسية، و«سالم محمد سويلم»، 60 سنة، ليبي الجنسية، و«زنيب أحمد سليمان»، 50 سنة، ليبية الجنسية، و«أحمد محمد علي»، 23 سنة، مقيم بالإسكندرية، و«جودة ناصر كريم»، 35 سنة، مقيم بحوش عيسى، و«مبروك علي عبدالله»، 23 سنة، مقيم بطنطا، و«محمود مصطفى عطية»، 31 سنة، مقيم بكوم حمادة، و«أميرة محمود صالح»، 35 سنة، و«حسين نادر الصبغي»، 5 سنوات، مقيم بالأردن، و«أحمد جمال حمدي»، 25 سنة، مقيم بكوم حمادة، و«إسلام نبوي أبوزيد»، 28 سنة، مقيم منوف، و«مصطفى محمود سعد»، 25 سنة، من كوم حمادة، و«العربي عبدالله راغب»، 41 سنة، من محافظة الدقهلية، و«محمد جمال عبدالهادي»، 27 سنة، من المنوفية، و«أيمن حسن محمد»، 30 سنة كوم حمادة ، وليد عمر أحمد 35 سنة مقيم بالفيوم، وائل محمد أبوالمجد 35 سنة، مقيم بكوم حمادة، و«رضا محمود محمود»، 35 سنة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما جرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي إلى طبيعتها.