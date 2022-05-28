خبير اقتصادي: توطين الصناعة ليس سهلا.. ومصر تزيد قدراتها في المرافق

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة في حاجة إلى البنية الأساسية والتكنولوجية، بالإضافة إلى سهولة التراخيص، وتعميق الصناعة ووجود مدخلات صناعية وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير بشكل يجعل من الاستثمار مشروعات مربحة.

وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج «من القاهرة» عبر فضائية «سكاى نيوز عربية»، أن مصر سعت إلى زيادة قدراتها بتحسين البنية الأساسية والمرافق واستقطاب صناعات جديدة، مشددًا على أنّ مصر تعيش الآن مرحلة تشبه مرحلة الخطة الصينية لعام 2005 والتي تسببت في توفير بيئة مواتية للصناعة من أجل التصدير.

مراحل كثيرة للتوطين

وتابع الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة ليس سهلا، لأننا مررنا بمراحل كثيرة لتوطين الصناعة ولم يكن الأمر سهلا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة التخطيط أعلنا من قبل، أن الدولة المصرية ستركز على مجموعة من الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة السيارات والدواء وغيرها.

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

ولفت «نافع» إلى أنّ مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 16% أو 17% وهذا معدل ضعيف، مشيرا إلى أن الإغلاق التام في 2020 أدى إلى تأثر قطاع الصناعة، منوها بأن هناك حوافز لتشجيع الصناعة ولكنها مازالت تعتمد على الفكر القديم مثل الحوافز الضريبية.

وواصل «نافع»: «موضوع الشباك الواحد غير مطبق على أرض الواقع»، مؤكدًا أن المستثمر يجد أمامه اختيارات متعددة في عدد من الدول، ولم يعد الأمر كما كان في السابق وكل الدول تحاول استقطاب الاستثمارات بأي ثمن.