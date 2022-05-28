حادث في «الجيم» يقلب حياته.. «أحمد» يحتاج 3 عمليات ليعود للمشي

كان يعيش حياة طبيعية حتى قبل عامين فقط، فأثناء لعب تدريب في الجيم كعادته اليومية، سقط علي رأسه وأصيب بكسر في الرقبه، ولم تنتهي المأساة عند هذا الحد، بل تحولت حياته بشكل كامل، فبعد أن كان مفعماً بالنشاط والحيوية، أصبح قعيد الفراش لا يستطيع الحركة من مكانه، إلا بمساعدة أحد من أفراد أسرته.

«أحمد»: وقعت على دماغي ورقبتي اتكسرت

«كنت بلعب تدريب في الجيم، ووقعت علي دماغي وحصلي كسر في الرقبة، ومن ساعتها قاعد في البيت ومبقدرش أتحرك»، بهذه الكلمات بدأ الشاب «أحمد صابر»، ابن محافظة المنوفية، حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أن حالته الصحية لا تتحسن منذ عامين، بالرغم من خضوعه لعملية جراحية في الرقبة، مشيراً إلى أنه يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، ولكن للأسف دون تحسن.

وأضاف الشاب، الذي يبلغ 18 سنة، أنه طالب في المرحلة الثانوية، ويذهب لأداء الامتحانات فقط، لعدم قدرته على الحركة، مشيراً إلى أنه يقيم حالياً في القاهرة، للخضوع لجلسات علاج طبيعي، لعدم قدرته على الحركة، مشيراً إلى أن هناك اختلاف بين الأطباء فيما يتعلق بوضع حلول طبية لحالته الصحية، حيث يرى البعض أنه يحتاج إلى 3 عمليات قبل إجراء العلاج الطبيعي، لكي يمكنه المشي على قدميه من جديد.

«أحمد» يناشد الدولة التدخل لعلاجه

وناشد الشاب، ابن محافظة المنوفية، الدولة مساعدته في العلاج وتشخيص حالته الصحية بشكل صحيح، لكي يستطيع العودة والمشي على قدميه مرة أخرى، وتابع قائلاً: «نفسي الدوله تساعدني علشان أقدر أقف على رجلي تاني، لأني كبير أسرتي، بعد وفاة والدي، وعدم قردة والدتي وأخواتي البنات على مساعدتي على المدى الطويل».