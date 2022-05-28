قديروف يعلن تحرير مدينة استراتيجية في دونيتسك: النازيون فروا خوفا من الأسر

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تحرير مدينة سفيرودونيتسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل من قبضة من وصفهم بالنازيين الأوكرانيين، وتدمير مواقعهم فيها، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني والنازيين انسحبوا من المدينة خوفا من الأسر، على حد قوله.

قديروف: كل شيء في سيفيردونيتسك تحت سيطرتنا بالكامل

وقال قديروف، على قناته عبر تليجرام، إن: كل شيء في مدينة سيفيردونيتسك تحت سيطرتنا بالكامل.. لقد هُزم النازيون ودُمرت مواقعهم وتم تحرير المدينة بالكامل، وأضاف: يمكن لسكان المدينة تنفس الصعداء من الآن فصاعدا، فلا شيء يهدد حياتهم بعد الآن، حسب قوله.

ولفت إلى أن «عناصر القوات الأوكرانية والنازيين فروا عندما علموا أن المقاتلين الشيشانيين بدأوا في تدمير ما تبقى من قوات العدو في المدينة»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار قديروف إلى أنه ليس هو من يقول ذلك، بل هذا ما اعترف به السجناء الذين أسرتهم القوات الخاصة الشيشانية، حسب قوله.

خطوة مهمة نحو السيطرة على دونباس بالكامل

وكانت القوات الروسية قد هاجمت مدينة سفيرودونيتسك، في وقت سابق اليوم السبت، وقال سيرهي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس، أمس، الجمعة، إن القوات الروسية دخلت بالفعل سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من المدينة لتجنب الوقوع في الأسر.

وتقع سيفيرودونيتسك على بعد حوالي 60 كيلومترا من مدينة ليمان التي أعلنت القوات الروسية والقوات الموالية لها سيطرتها عليهم أمس، وتعتبر سيفيرودونيتسك مركزا للسكك الحديدية، ويعتبر سقوطها بالكامل في يد القوات الروسية، خطوة مهمة نحو السيطرة بالكامل على إقليم دونباس الواقع شرق أوكرانيا، والذي تعد السيطرة عليه بالكامل أحد أهداف المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.