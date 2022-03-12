التعليم: البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف لا علاقة لها بمسابقة الـ30 ألف معلم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إعلان الوزارة عن البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية، والتي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها بوابة التسجيل لتعيين الـ30 ألف معلم، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يُثار على «السوشيال ميديا» والاعتماد فقط على ما يتم إعلانه رسميا من وزارة التربية والتعليم.

حقيقة إنشاء البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أن رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية هو رابط قديم لتكوين قاعدة بيانات للمتقدمين على وظيفة معلم 12 ألف معلم، مؤكدا أنه لا علاقة له بالمسابقة الحالية من قريب أو من بعيد.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس، لا علاقة له بمسابقات تعيين 30 ألف معلم كل عام لمدة خمسة أعوام، مؤكدا أن الوزارة ستعقد مؤتمرا قريبا بخصوص مسابقة تعيين المعلمين للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

التعليم: سنعلن رسميا عن الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن دون الإعلان رسميا يعتبر مضيعة لوقت المعلمين، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية قبل الإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين المعلمين.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة فايزة الحسيني، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إنه يجب توفير وجود دليل ارشادي بالمواصفات المطلوبة للتعيين في مسابقة التربية والتعليم، وتطوير برامج إعداد المعلم من الناحية التكنولوجية والتربوية والمهنية والأكاديمية وتغيير اللوائح والمقررات في كليات التربية.

يجب أن تتوافر بالمتقدم الخبرة الاجتماعية والقدرة على إدارة الفصل

وأكدت «فايزة» ضرورة إنشاء مراكز ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين بكليات التربية، لافته إلى وجود نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي وفيه بداياته للاهتمام بالمهارات الحياتية واللازمة لسوق العمل.

وعن مواصفات المعلم المتقدم للمسابقة، قالت الدكتورة فايزة الحسيني، يجب أن تتوافر به الخبرة الاجتماعية والقدرة على إدارة الفصل والخلفية المعرفية بالتخصص في كل متقدم واستخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس.