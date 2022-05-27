بدائل الثانوية العامة 2022 بالقاهرة والجيزة.. «33 مدرسة»

عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة والجيزة، بدأ عدد من أولياء الأمور البحث عن بدائل الثانوية العامة 2022 بالقاهرة والجيزة والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوسعت في إنشاء العديد من هذه النوعية من المدارس.

بدائل الثانوية العامة 2022 بالقاهرة والجيزة

1- مدرسة توشيبا العربي.

2- مدرسة السويدي الثانوي.

3- مدرسة we للاتصالات.

4- مدرسة الضبعة النووية.

5- مدرسة غبور للسيارات.

6- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

7- مدرسة السكك الحديد والطرق.

8- مدرسة الذهب والمجوهرات.

9- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

10- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

11- مدرسة الميكاترونيات.

12- مدرسة مبارك كول.

13- مدرسة إلكترو مصر.

14- مدرسة الإنتاج الحربي.

15- مدرسة الإنتاج الحربي.

16- مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

17- مدرسة البترول.

18-مدرسة التمريض العام.

19- مدرسة العسكرية الرياضية.

20- مدرسة المتفوقين.

21- مدرسة الثانوي الجوي.

23- مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيانيدرس.

25- مدرسة الثانوي البريطاني.

26- مدرسة البريد.

27- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية

28- مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

29-مدرسة التمريض العسكري للقوات المسلحة.

30- مدرسة التمريض العسكري الشرطية.

31- مدرسة البتروكيماويات.

32- المدرسة التجارية المتقدمة.

33- مدرسة الغزل والنسيج.

ودائمًا ما يبحث ولي الأمر أولاً والطالب ثانياً، في بدائل الثانوية العامة 2022 خاصةً بعد أن شهدت الثانوية العامة تغيرات عديدة في طبيعتها سواء من ناحية التدريس أو من ناحية عقد الامتحانات، لذا فبعد الحصول على الشهادة الإعدادية، يأمل العديد من الطلاب في الالتحاق بمدراس تؤهله لسوق العمل من خلال تعليم قائم على المهارات والصناعات اليدوية، وذلك ما وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجموعة من المدارس المتميزة في قطاعات التعليم الفني، والتي من أبرزها المدارس التكنولوجية القائمة على التطبيق.