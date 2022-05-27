ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 530.3 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، 530 مليونًا و367 ألف و523 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و307 آلاف و895 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 500 مليونا و963 ألف و508 حالات.

وسجلت السلطات الصحية في الصين، 80 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا» محليًة العدوى، بينها 45 حالة في شنجهاي و 22 في بكين، كما تم تسجيل 7 حالات في تيانجين، واثنتين في كل من جيلين وسيتشوان، فيما سجلت شنجهاي حالة وفاة واحدة بالفيروس، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«شنجهاي» تسجل 219 إصابة بـ«كورونا» محلية بدون أعراض

وسجلت «شنجهاي»، 219 حالة إصابة محلية بدون أعراض. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت «لجنة الصحة» في بكين، تسجيل 22 حالة إصابة محلية العدوى بـ «كورونا» و7 حالات محلية بدون أعراض، أمس الخميس.

وأعلنت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية اليوم الجمعة، تسجيل خروج 216 مريض بـ«كورونا» من المستشفيات في البر الرئيسي لـ البلاد، بعد تماثلهم للشفاء، أمس الخميس، ليصل الإجمالي إإلى 215339 شخصا.

وفي كوريا الجنوبية، أكمل 44.57 مليون،«86.9%»من إجمالي سكان البلاد، التطعيمات الكاملة بجرعتين ضد «كورونا»، فيما تلقى 33.28 مليون أو 64.9% الجرعات التنشيطية الأولى، فيما حصل أكثر من 3.97 مليون شخص على الجرعة التنشيطية الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء.

روسيا تعلن تسجيل 4700 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و91 حالة وفاة

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 4700 إصابة جديدة بـ«كورونا» و91 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونا و310 آلاف و 673 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 378 ألفا و 700 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».