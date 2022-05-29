طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع في درجات الحرارة وتكون شبورة كثيفة

تشهد محافظة البحيرة اليوم طقس حار مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي، وتتعرض مدن ومراكز المحافظة لموجة من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأسبوع الجاري.

طقس اليوم الأحد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد حار نهاراً، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد شبورة مائية صباحاً، وطقس مشمس، ونشاط للرياح أحياناً، ويكون الطقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

طقس الغد في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، العظمى سجلت 31 درجة مئوية وبلغت الصغرى 18 درجة مئوية، وسط تحذيرات من الجهات المعنية لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة لاسيما مع الساعات الأولى من الصباح نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، سجلت العظمى في القاهرة 37 درجة والصغرى بلغت 23 درجة مئوية، وسجلت العظمى في عروس البحر 32 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 21 درجة مئوية، وفيما يتعلق بمطروح سجلت العظمى بها 33 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 20 درجة مئوية، وسوهاج سجلت العظمى بها 40 درجة والصغرى 24 درجة مئوية، وسجلت العظمي في قنا 40 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.