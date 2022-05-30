مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين على خطوط الصعيد

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات اليوم الإثنين الموافق 30-5-2022، على خطوط الصعيد، وسط تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وذكرت هيئة السكة الحديد، أنّ مواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد، تناسب جموع الركاب المسافرين، مؤكدة أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

مواعيد قطارات أسوان - القاهرة

1- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 04:10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04:35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 05:45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 06:40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد موعد قيامه من القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

وتشمل مواعيد قطارات اليوم على خط الصعيد:

8- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

10- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

11- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

12- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

13- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي

1- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06:30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08:00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.

8- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

9- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

10- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

11- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

12- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 05:30 مساءً.

13- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.

14- قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 07:00 مساء.

15- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 7:20 مساءً.

16- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 07:45 مساءً.

مواعيد قطارات (أسوان - القاهرة - الإسكندرية)

1- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

2- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

3- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

4- قطار رقم 996 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

5- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

6- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

7- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

8- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

9- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

10- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

11- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

12- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 02.05 صباحًا.

13- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.