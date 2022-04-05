اختفاء طفلة في ظروف غامضة بالفيوم.. «خرجت لشراء احتياجات الإفطار ولم تعد»

حالة من الخوف والقلق والرعب تسيطر على أهالي قرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعد اختفاء طفلة منذ صباح أمس الاثنين، حيث خرجت لشراء بعض المستلزمات لوالدتها لتتمكن من إعداد وجبة الإفطار إلا أنّها تأخرت في العودة كثيرًا، فشعرت والدتها بالقلق عليها وأخبرت والدها الذي خرج للبحث عنها ولكنه لم يجدها وكأنّها فص ملح وذاب، فجلست أسرتها تبكي ولم تهنأ بوجبة الإفطار أو السحور، فيما انتفضت القرية بالكامل للبحث عنها.

بلاغ باختفاء طفلة بسنورس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من محمد أحمد عويس، ومقيم بمنطقة شرق البلد بقرية ترسا بنطاق المركز، باختفاء طفلته «مريم» 15 سنة، منذ صباح أمس الاثنين، حيث خرجت لشراء بعض الاحتياجات ولم تعد.

حملات للبحث عن الطفلة

ونظمت أسرة الطفلة المختفية مريم، حملات للبحث عنها في القرية والقرى المجاورة، أملًا في العثور عليها وإعادتها لمنزلها، مؤكدين أنّها ربما تكون ضلت طريق العودة لمنزلها.

ونشرت أسرة الطفلة المختفية، صورتها على مختلف صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك» الخاصة بمحافظة الفيوم، مُطالبين من يراها في أي مكان يخبرهم على الفور، خاصة أنّ والدتها تبكي منذ اختفائها من شدة خوفها على ابنتها، وترفض تناول الطعام.

دعوات بعودة الطفلة لأسرتها

ودعا أهالي محافظة الفيوم، الله، أنّ يعيد تلك الطفلة المختفية إلى أسرتها، ويطمئن قلب والدتها عليها، وألا يكون أصابها أي مكروه، مؤكدين أنّ الجميع سيبحث عنها ويقف إلى جانب أسرتها لحين العثور عليها.