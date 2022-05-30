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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 30-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

انتصار الغيطاني
12:00 ص | الإثنين 30 مايو 2022
حظك اليوم برج العقرب الاثنين

حظك اليوم برج العقرب الاثنين

تبشرك الأفلاك اليوم مولود برج العقرب، أنك تستطيع أن تحقق الكثير من الأرباح خاصة من عمليات البيع والشراء، نظرا لأن القمر في منزل المدخرات اليوم، وهذا سيكون داعما ومساندا كبيرا بالنسبة لك على الصعيد المهني والاجتماعي، والعاطفي، إلا أنك يجب أن تتروى في أحاديثك وحواراتك مع شريك حياتك أو من تحب.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بالهدوء والتروي اليوم مولود برج العقرب، حيث إنك ما زلت تتعرض لبعض التشويش والارتباك في برجك، إلا أن الأفلاك ستعمل على دعمك اليوم ومساعدتك على مواجهة هذا التشويش الذى قد يؤثر عليك عاطفيا، واجتماعيا، لهذا يجب أن تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرارات، وحاول أن تقترب ممن تحب أو شريك حياتك، وأن تتعامل معه بهدوء وروية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تؤكد لك الأفلاك اليوم مولود برج العقرب، أن القمر الجديد  موجود في منزل المدخرات ببرجك، وهذا سوف يفتح أمامك الكثير من الفرص على الصعيد المهني، كما سوف تساعدك الافلاك اليوم على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف، ما يساعدك على تحقيق الكثير من الأرباح المالية، كما تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد أنك تستطيع اليوم مولود برج العقرب أن تأخذ خطوات في البيع والشراء، فقط عليك ضرورة الانتباه لحقوقك المالية والأدبية.

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بقلم انتصار الغيطاني