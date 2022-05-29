مواعيد صرف معاشات يونيو 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

يبحث أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش عن مواعيد صرف معاشات يونيو 2022، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أن صرف المعاشات سيوافق الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة «فوري» ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك لنحو 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد بقيمة 22 مليار جنيه شهريا.

التأمينات: لن يتم قطع أي معاش مستحق

وتزامنا مع إعلان مواعيد صرف معاشات يونيو 2022، أوضحت التأمينات الاجتماعية ، أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى و لو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء، مشيرة إلى أنه سيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف، مؤكدة أن هناك 6.5 مليون صاحب معاش ومستفيد كانوا يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء الخاصة بهيئة التأمينات، حتى أعلنت الهيئة عن بدء تحويل الصرف إلى بطاقات ميزة بدلا من الكروت الزرقاء في أوائل العام الماضي، فتم تحويل ما يقارب من 5.5 مليون مواطن.

التأمينات تناشد أصحاب بطاقات المعاشات المنتهية بتجديدها

وبالتزامن مع قرب مواعيد صرف معاشات يونيو 2022، أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن البطاقات الزرقاء القديمة التي انتهت صلاحيتها، على صاحبها الذهاب لأقرب مكتب تأمينات لتفعيل الكارت وصرف المعاش، والحصول على بطاقة ميزة.

توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل

وأشار «عوض» إلى أن عملية تحويل البطاقة الزرقاء إلى بطاقة ميزة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، موضحا أنه يتم توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل، حال عدم استطاعة المواطن الذهاب، إذا كان من كبار السن أو يواجه صعوبة في الحركة.

تيسير عملية صرف معاشات يونيو 2022

من جانبه أكد بنك ناصر الاجتماعي، في تقرير له أنه يتم التنسيق مع قيادات البنك لتيسير عملية صرف معاشات يونيو 2022 دون أي معاناة أو معوقات تحيل دون الصرف.