حظك اليوم برج الدلو الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو الذي ينتمي له العديد من المشاهير عربيا ومحليا ولعل أبرزهم الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

وعالميا ينتمي كل من لويس سواريز، وجيرار بيكيه وجينفر إينستون لبرج الدلو الذي يتميز بأنه يميل للمهن التي لا تقيد حريته كالعمل في التجارة على سبيل المثال، فهو كذلك مولود هادئ الطباع عملي الأمر الذي يكسبه ثقة زملائه، ويكون قائد مثالي في عمله.

كما يعرف عن برج الدلو أنه من الشخصيات التي ترفض اقتحام حياتها الخاصة، أو الاقتراب منها سوي للمقربين فقط، واليوم الإثنين 30 يونيو يعرض موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك للراغبين من مواليد هذا البرج والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الدلو إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني، يخبرك بأن الشمس في وضع داعم، ويساعدك ذلك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتضيف لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي يخبرك بأن القمر الجديد في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.