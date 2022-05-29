مسئولة أوكرانية: كييف تلقت 6.5 مليار دولار منذ بداية الحرب

قالت كاترينا روزكوفا النائبة الأولى لرئيس البنك الوطني الأوكراني، إن كييف تلقت 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة لها، منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى الآن، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

دعم الاقتصاد الأوكراني

وأضافت «روزكوفا» أنه منذ بداية الحرب في فبراير الماضي، تلقت أوكرانيا نحو 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة؛ بهدف دعم الاقتصاد، مؤكدة أن كل هذه الأموال تذهب إلى ميزانية الدولة.

أموال القروض والمنح

وأوضحت النائبة الأولى لرئيس البنك الوطني الأوكراني، أن هذه الأموال تشمل كلًا من أموال القروض والمنح، لكنها في الوقت نفسه لم تحدد مقدار المبالغ التي تم تلقيها مجانًا دون مقابل، وكذلك الأموال التي يجب إعادتها كقروض، كما أنها أيضًا لم تفصح عن سعر الفائدة على هذه القروض.

وأشارت أيضا إلى أنها تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريا لتغطية عجز الميزانية الحكومية، وتتوقع كييف تلقي هذه الأموال وتعويض العجز الذي نتواجه في الموازنة العامة من الشركاء الدوليين، التي يأتي في مقدمتهم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.